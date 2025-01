SNK stworzyło nowe studio. Jego zadaniem będzie rozwijanie gier z gatunku bijatyk

Japońska firma SNK ogłosiła utworzenie nowego studia, które będzie zajmować się wyłącznie dalszym rozwojem gier z gatunku bijatyk. W ogłoszeniu udostępnionym na stronie dowiedzieliśmy się o nazwie nowego projektu oraz tytułach, jakimi będzie zajmował się nowy zespół.

SNK - ogłoszenie powstania KOF Studio

Z okazji trzydziestej rocznicy powstania The King of Fighters SNK postanowiło założyć KOF Studio. Zadaniem pracujących tam osób będzie dalszy rozwój marek należących do firmy związanych z bijatykami. Na stronie z ogłoszeniem przedstawiono produkcje, za które odpowiadać będzie nowy projekt. Znalazły się tam takie gry, jak City of the Wolves, The King of Fighters XV, Samurai Shodown, SNK Heroines Tag Team Frenzy oraz The King of Fighters XIV.