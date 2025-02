Śnieżka spektakularną klapą? Pierwsze prognozy finansowe nie są optymistyczne

Disney liczył, że uda im się naprawić ten projekt, który przekona widzów, aby wybrali się do kina.

Remake Królewny Śnieżki ma zarobić w weekend otwarcia w Ameryce od 63 do 70 milionów dolarów. Inne źródła podają, że film przyniesie około 65 mln dolarów. Do premiery pozostało jeszcze półtora miesiąca, więc te wyniki jeszcze zdążą się zmienić, choć niekoniecznie na lepsze dla studia. Warto zaznaczyć, że budżet filmu szacuje się na 240-270 mln dolarów.

Śnieżka miała zadebiutować jeszcze na wiosnę ubiegłego roku, ale film okazał się na tyle niedopracowany, że Disney postanowił opóźnić premierę o rok, aby nagrać nowe sceny i spróbować uratować ten projekt. Sądząc jednak po reakcji wielu osób, widzowie wydali już wyrok i nie są zainteresowani aktorskim remake’iem pierwszego animowanego filmu Disneya. Widać to nie tylko w rekordowej liczbie łapek w dół pod jednym ze zwiastunów produkcji na oficjalnym kanale wytwórni, ale również w prognozowanych wynikach finansowych. Serwis Deadline podzielił się pierwszymi szacunkami, które nie są optymistyczne dla Disneya.

Gdyby jednak Śnieżce udało się zarobić tę kwotę w weekend otwarcia, byłaby to suma podobna do otwarcia pierwszej części Czarownicy z 2014 roku. Produkcja z Angeliną Jolie przyniosła 69,4 mln dolarów, a w Ameryce łącznie zarobiła 241,4 mln dolarów. Trzeba jednak podkreślić, że film otrzymał pozytywne reakcje widzów, co sprawiło, że jeszcze kilka tygodni po premierze film utrzymywał się w pierwszej dziesiątce box office.

Prognozowany wynik Śnieżki jest jednak dużo niższy od Małej Syrenki z 2023 roku. Tamten film zarobił na otwarcie aż 95,5 miliona dolarów, ale w kolejnych tygodniach zaliczył spore spadki wpływów i łącznie w Ameryce zgarnął 298,1 mln dolarów.