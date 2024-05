Smok Diplodok to nowa polska animacja. Konkurent Disneya na pierwszym zwiastunie

Polska szkoła animacji ma długą tradycję, a już wkrótce powalczy o uwagę widzów z Disneyem i Illumination. Zapowiada się więc bardzo dobry rok dla fanów filmów animowanych. W następnych miesiącach będziemy mogli obejrzeć takie produkcje jak W głowie się nie mieści 2, Gru i Minionki: Pod przykrywką oraz Vaiana 2. Teraz do tego wyścigu dołącza Smok Diplodok, pierwsza wysokobudżetowa polska produkcja animowana od dawna. Film jest ekranizacją legendarnego komiksu pod tytułem Podróż smokiem Diplodokiem autorstwa Tadeusza Baranowskiego. Smok Diplodok trafi na ekrany kin już jesienią tego roku, a teraz dystrybutor filmu Młode Horyzonty podzielił się pierwszym zwiastunem nadchodzącej animacji. Materiał zobaczycie poniżej.

Smok Diplodok – pierwszy zwiastun

Historia opowiada o żądnym przygód smoku Diplodoku, który marzy, by jego życie nabrało kolorów. Na rodzinnym bagnie jest szaro i nudno, aż do momentu pojawienia się tajemniczej mgły. Diplodok wyrusza w niezapomnianą podróż, by odnaleźć zaginioną rodzinę i przywrócić utracony porządek. Zwiedza magiczne miejsca, spotyka osobliwe stwory i poznaje niebywałych mieszkańców najdziwniejszych światów. W towarzystwie niezdarnego czarodzieja Hokusa Pokusa, zakręconego Profesorka Nerwosolka i bystrej pilotki Entomologii odkryją wielki sekret. Wspólnie przekonają się, że ich rzeczywistość to tak naprawdę strona w komiksie tworzonym przez rysownika Tadka, pogrążonego w kryzysie twórczym. Spróbują uratować rodziców Diplodoka i rozwikłać zagadkę podstępnej mgły.