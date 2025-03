Śmiech przez łzy… i krew – oto nowy horror z psychopatycznym klaunem

Clown in a Cornfield inaczej zwany Frendo. Zaprzyjaśnisz się z nim, czy może uciekniesz gdzie pieprz rośnie?

W sieci pojawił się zwiastun Clown in a Cornfield, który będzie w Polsce dystrybuowany jako Frendo. To slasher oparty na powieści Adama Cesare. Film opowiada o Quinn i jej ojcu, którzy przeprowadzają się do Kettle Springs w poszukiwaniu nowego początku. Okazuje się jednak, że miasteczko jest podzielone po pożarze fabryki syropu kukurydzianego. Napięcie rośnie, a z pól kukurydzy wyłania się tajemniczy klaun Frendo, rozpoczynając krwawe żniwa.

Kolejny horror z klaunem w roli głównej

Za reżyserię odpowiada Eli Craig (Tucker i Dale kontra zło), a scenariusz napisał wraz z Carterem Blanchardem. W obsadzie znaleźli się Katie Douglas (Ginny & Georgia), Carson MacCormac (Shazam!), Aaron Abrams (Hannibal), Will Sasso (The Three Stooges) i Kevin Durand (Abigail). Produkcją zajęły się Temple Hill Entertainment oraz Rhea Films, a dystrybucją RLJE Films i Shudder.