Słynny reżyser przyznał się do nakręcenia Dredda. Potrzebował na to 13 lat

Zgodnie z krążącymi od kilkunastu lat plotkami, to nie Pete Travis wyreżyserował film o Dredzie.

Koniec ze spekulacjami i plotkami. Alex Garland w najnowszym wywiadzie przyznał się, że to on wyreżyserował Dredda z 2012 roku. Do tej pory oficjalnie podawano, że twórcą filmu jest Pete Travis, a Garland jednie autorem scenariusza. W rozmowie z magazynem GQ filmowiec przyznał, ze pełnił rolę tzw. ghost directora, czyli osoby, która faktycznie nakręciła film. Dodatkowo Garland interweniował w momentach, gdy jego zdaniem film zaczął odbiegać od pierwotnej intencji scenariusza.

Dredd – Alex Garland przyznał się do wyreżyserowania filmu