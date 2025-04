SkyShowtime na maj z dwoma kinowymi hitami. Wielkie filmy zmierzają do oferty

Szykuje się mocna oferta na platformie streamingowej.

To będzie bardzo mocny miesiąc w SkyShowtime. Platforma ogłosiła pełną listę swoich premier na maj, wśród których nie zabrakło hitów prosto z kin. Serwis już wcześniej informował, że w połowie przyszłego miesiąca do ich biblioteki trafi Gladiator 2, czyli najnowszy film Ridleya Scotta. Produkcja zadebiutowała w 15 listopada i pół roku później dostępna będzie do obejrzenia dla subskrybentów SkyShowtime. Drugą dużą nowością jest Dziki robot, czyli jedna z najlepszych animacji ubiegłego roku, która miała swoją kinową premierę 11 października. Ponadto swoje premiery będą miały filmy Cuckoo oraz Dotyk.

Nie zabraknie również nowych seriali, takich jak Uśmiechnięta buźka: seryjny morderca, opowiadający historię słynnego zabójcy, a także flamandzki serial Styx. W SkyShowtime w maju pojawi się również kolejna polska nowość, czyli serial Langer, będący spin-offem Chyłki. Pełną listę nowości wraz z datami premier i opisami znajdziecie poniżej. SkyShowtime – premiery na maj 2025 Uśmiechnięta buźka: seryjny morderca – 8 maja (pierwsze trzy odcinki, kolejne co tydzień) Uśmiechnięta buźka: seryjny morderca to serial inspirowany prawdziwą historią Melissy Moore. W wieku 15 lat Moore dowiedziała się, że jej ukochany ojciec był krwawym seryjnym mordercą znanym pod pseudonimem Uśmiechnięta buźka. Jako dorosła kobieta zmieniła nazwisko i pilnie strzegła tajemnicy związanej z odsiadującym wyrok dożywocia rodzicem. Ten, po dekadach bez kontaktu z córką, znajduje sposób, żeby zburzyć jej spokój. Melissa podejmuje wyścig z czasem, by nie dopuścić do skazania na śmierć niewinnego człowieka za zbrodnię, której dokonał jej ojciec. Z każdym kolejnym wydarzeniem bohaterka odkrywa wpływ, jaki morderca wywarł na życie rodzin swoich ofiar. Musi też zadać sobie pytania o własną tożsamość. W rolach głównych występują: nominowana do nagrody Emmy i wyróżniona nagrodą Tony Annaleigh Ashford oraz nominowany do nagrody Emmy i dwukrotnie do Złotego Globu Dennis Quaid. Cuckoo – 9 maja Siedemnastoletnia Gretchen (Hunter Schafer) niechętnie opuszcza USA, aby razem ze swoim ojcem i jego nową rodziną zamieszkać w kurorcie w niemieckich Alpach. W nowym domu wita ich pan König, szef jej ojca. Ten jest zaskakująco mocno zainteresowany jej niemą przyrodnią siostrą, Almą. W tym spokojnym górskim raju coś ewidentnie jest nie tak. Gretchen prześladują dziwne odgłosy i krwawe wizje, aż w końcu odkrywa szokujący sekret dotyczący jej rodziny. Dotyk – 12 maja Hipnotyzująca i wzruszająca historia miłosna oparta na bestsellerowej islandzkiej powieści Ólafura Jóhanna Ólafssona. Wdowiec postanawia odnaleźć swoją pierwszą miłość, która zniknęła 50 lat temu. Reżyser Baltasar Kormákur (Everest) łączy w swoim filmie emocje i tajemnice, serwując nam przejmującą opowieść o złożonej ludzkiej naturze i związkach, które zostają w nas na zawsze. Styx – 12 maja

Flamandzki serial kryminalny z Sebastienem Dewaele w roli policjanta Raphaëla Styxa. Raphaël to skorumpowany glina. Jego żona Isabelle złożyła papiery rozwodowe, a dzieci nie chcą go znać. Pewnego wieczoru na plaży w Ostendzie wpada na zamaskowanego mordercę i rzuca się w pościg za przestępcą. Kiedy dopada go na molo, ten wyciąga broń i strzela. Z jakiegoś niewytłumaczalnego powodu mroźne Morze Północne wyrzuca na plażę wciąż żyjącego Styxa, choć nie można już wyczuć jego pulsu. W jakim koszmarze się znalazł? Rozpaczliwie szuka odpowiedzi, ale z upływem czasu coraz bardziej traci nad sobą kontrolę i zaczyna zagrażać swojej rodzinie. Mimo to chce odzyskać miłość żony i szacunek dzieci. Czy Styx zdoła obronić rodzinę przed potworem, w którego się zmienia? Gladiator 2 – 16 maja Legendarny reżyser Ridley Scott zaprasza na kontynuację osadzonej w starożytnym Rzymie epickiej sagi o władzy, intrygach i zemście. Lucjusz (Paul Mescal) jako dziecko był świadkiem śmierci uwielbianego bohatera Maximusa z rąk swojego wuja. Kiedy jego państwo zostaje podbite przez Cesarstwo rządzone żelazną pięścią przez dwóch tyranów, zmuszony jest walczyć w Koloseum. Choć jego sercem targa gniew, Lucjusz musi spokojnie spojrzeć w przeszłość, żeby odnaleźć siłę i honor, które pozwolą mu zawalczyć o przyszłość Rzymu i przywrócić swojemu ludowi minioną chwałę. W filmie występują także: Pedro Pascal, Joseph Quinn, Fred Hechinger, Connie Nielsen i Denzel Washington. Langer – 20 maja (pierwsze dwa odcinki, kolejne co tydzień) Langer to najnowszy serial oryginalny SkyShowtime. To sześcioodcinkowy thriller, w którym zobaczymy Jakuba Gierszała w roli Piotra Langera – młodego i rzutkiego biznesmena, który odziedziczył holding finansowy po tragicznie zmarłym ojcu. W czasie wolnym od pracy Piotr Langer oddaje się swojej wieloletniej pasji – jest nieuchwytnym seryjnym mordercą, którego od lat bezskutecznie ścigają prokuratorzy. Pewnego dnia w jego życiu pojawia się zachwycająca Nina, która postanawia zbliżyć się do niego podczas gali charytatywnej. Wkrótce potem kobieta wdaje się w niebezpieczną grę i związek z Langerem. To nie ułatwi jej szukania dowodów na jego zbrodnie. Czy tym razem sprawiedliwość zwycięży? Dziki robot – 26 maja Główną bohaterką tej opowieści o przetrwaniu i odkrywaniu świata jest Rozzum 7134 (w skrócie Roz), futurystyczny robot wyrzucony przez morze na bezludną wyspę. Po dotarciu na ląd Roz niespodziewanie musi zaopiekować się osieroconą gąską, którą nazywa Jasnodzióbkiem. Wspólnie próbują przetrwać w niesprzyjającym środowisku, co udaje im się dzięki pomocy zżytych ze sobą zwierzaków. Te najpierw zostają ich przyjaciółmi, a później – rodziną. Film jest adaptacją powieści Petera Browna, która stała się bestsellerem „New York Timesa”.

