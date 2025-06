Skradziono ponad 2800 konsol Switch 2 o łącznej wartości ponad 3,7 miliona złotych

Amerykańska policja prowadzi śledztwo w sprawie kradzieży 2810 konsol Nintendo Switch 2. Łączna wartość łupu przekracza 1 milion dolarów.

Nintendo Switch 2 – skradziono dostawę wartą fortunę

Do zdarzenia doszło na stacji Love’s Truck Stop w miejscowości Bennett w Kolorado. Jak informuje 9News, złodzieje włamali się do ciężarówki wiozącej konsole z siedziby Nintendo of America w Redmond do sklepu GameStop w Grapevine w Teksasie. Kierowca miał nie wiedzieć, co dokładnie przewozi.