Skibidi Toilet i Plungerman spuszczą wodę w Fortnite. Szykujcie V-dolce

W Fortnite zawrzało! Skibidi Toilet i Plungerman dołączyli do gry, by wypłukać graczy z wirtualnych pieniędzy. Zestaw tych nietuzinkowych postaci kosztuje 2900 V-dolców, ale w promocji dostępny jest za 2200. W komplecie znajdziecie plecak Skibidi Toilet, strój Plungermana i jego tłok jako kilof. Wygląda na to, że Fortnite robi krok w stronę totalnego absurdu – i kto wie, może to właśnie tego potrzebujemy?

Skibidi Toilet w Fortnite – szczyt absurdu?

Skibidi Toilet to internetowy fenomen autorstwa Aleksieja Gierasimowa, znanego na YouTube jako DaFuq!?Boom!. Dziwaczny serial, który powstał z zasobów Half-Life 2 i Counter-Strike, zdobył serca (i uśmiechy) milionów dzięki swojemu absurdalnemu humorowi. Epic Games postanowiło skorzystać z tej popularności, dodając zestaw do Fortnite. Internet odpowiedział jak zawsze: memami, mieszanką zachwytu i zdezorientowania, a na reddicie FortNiteBR zaczęły pojawiać się sugestie, że świat gier chyba już zupełnie zwariował.