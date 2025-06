Skasowana gra Ubisoftu wycieka. Miała być to konkurencja dla jednego z najpopularniejszych tytułów

W ostatnim czasie Ubisoft skasował kilka gier, żeby tylko wspomnieć o The Division: Heartland, XDefiant, and Project Q. Ale jeszcze w 2023 roku francuski deweloper anulował produkcję Project Renaissance, czyli niezapowiedzianej wcześniej gry tworzony przez Ubisoft Montreal. Miał być to voxelowy sandbox z elementami przypominającymi Minecraft. Teraz pierwsze grafiki ze skasowanej gry trafiły do sieci.

Project Renaissance miał być konkurencją dla Minecrafta

Pierwsze informacje o grze pojawiły się w 2023 roku w raporcie Kotaku. Projekt był w produkcji przez cztery lata i miał oferować system budowania światów z różnych materiałów, zarówno realistycznych jak metal, śnieg i lawa, jak i fikcyjnych jak „thermidium”. Zgodnie z koncepcją, gra miała umożliwiać tworzenie i dzielenie się różnorodnymi doświadczeniami w formie światów podzielonych według kategorii, takich jak jaskinie, góry czy specjalne tryby jak „Race to Escape”.