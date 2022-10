Silent Hill: Townfall będzie początkiem antologii? Ciekawe doniesienia w sieci

Jedną z atrakcji środowego pokazu Konami poświęconego serii Silent Hill była zapowiedź Silent Hill: Townfall, za którą odpowiada studio No Code – mające na swoim koncie takie tytuły jak Stories Untold i Observation – oraz wydawnictwo Annapurna Interactive. Tymczasem do sieci trafiły interesujące doniesienia związane ze wspomnianym tytułem. Zdaniem jednego z branżowych insiderów produkcja ma być początkiem antologii rozwijanej przez różne studia deweloperskie.

Silent Hill: Townfall to pierwsza część antologii rozwijanej przez różnych deweloperów indie – twierdzi insider

Autorem powyższych rewelacji jest informator znany pod pseudonimem „AestheticGamer” (lub „Dusk Golem”), którego możecie kojarzyć z publikowania informacji związanych m.in. z serią Resident Evil oraz firmą Capcom. Tym razem insider postanowił podzielić się całkiem interesującymi planami Konami. Jak wspomnieliśmy wyżej, Silent Hill: Townfall to rzekomo dopiero początek, a w przyszłości mamy poznać kolejne projekty powiązane ze wspomnianą produkcją.



„AestheticGamer” informuje, że Konami postanowiło zebrać kilka zespołów indie z różnych stron świata, by nadać serii Silent „różne kulturowe podejścia”. Trzeba przyznać, że całość brzmi dość ciekawie. Niestety fani powinni uzbroić się w cierpliwość, ponieważ wiele wskazuje na to, że na informacje o kolejnych projektach związanych z rzekomą antologią, którą ma zapoczątkować Silent Hill: Townfall, przyjdzie nam jeszcze nieco poczekać.

