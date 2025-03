Silent Hill F zaprezentowane w zwiastunie. Poznajcie główną bohaterkę i nowe potwory

Silent Hill F zostało osadzone w Japonii lat 60. ubiegłego wieku. Jest to więc nowość serii, w której każda kolejna odsłona rozgrywała się w Ameryce we współczesnych czasach. Tytuł zaoferuje intrygujący świat oparty na japońskim folklorze, który stanowić będzie powiew świeżości i oryginalności względem poprzednich odsłon, co też możemy zobaczyć na poniższym zwiastunie. W materiale ujawniono, że w grze pokierujemy Hinako, młodą dziewczyną, która jeszcze uczęszcza do liceum.

Japonia, lata 60. XX wieku. Na leżące na uboczu miasto Ebisugaoka, w którym mieszka Hinako Shimizu, opada mgła, pogrążając wszystko w oparach koszmaru.



Aby przetrwać pośród zapadłej ciszy i gęstniejącej mgły, Hinako musi przemierzać kręte ścieżki Ebisugaoki, rozwiązując złożone zagadki i stawiając czoło dziwacznym potworom.



Świat Hinako powstał w wyobraźni słynnego pisarza Ryukishiego07. Ciesz oczy piękną grafiką przy akompaniamencie niesamowitej muzyki (m.in. autorstwa Akiry Yamaoki) i zanurz się w fascynującej opowieści o wątpliwościach, żalach i nieuniknionych wyborach. Czy Hinako otworzy się na piękno kryjące się w grozie czy podda się nadchodzącemu szaleństwu? – brzmi oficjalny opis Silent Hill F.

Za scenariusz do gry odpowiada Ryukishi07, autor popularnej mangi When They Cry, która doczekała się adaptacji anime. Za stworzenie bohaterów i potworów odpowiada artystka Kera, a w produkcję zaangażowany jest Motoi Okamoto, producent Silent Hill: The Short Message oraz Silent Hill 2 Remake. Deweloperem Silent Hill F jest studio NeoBards Entertainment, które wcześniej pracowało nad portami i wersjami nowej generacji do Marvel's Avengers, Resident Evil 7: Biohazard, Resident Evil 2 oraz Dead Rising Deluxe Remaster.