Silent Hill 2 Remake tanio na PlayStation 5. Pudełkowe wydanie w promocji

Jeżeli jeszcze nie mieliście okazji zagrać w Silent Hill 2 Remake, a posiadacie PlayStation 5, to teraz jest ku temu idealna okazja. W sklepie RTV Euro AGD wystartowała promocja na pudełkowe wydanie Silent Hill 2 Remake na konsolę Sony. Promocja trwa do 20 lipca lub wyczerpania zapasów.

Grę zakupicie w promocyjnej cenie wynoszącej 199 zł. Jest to obniżka o prawie 89 zł względem ceny przed startem oferty.

Gra Silent Hill 2 Remake to pozycja dla osób, które lubią się bać. Pełna niepokoju i napięcia fabuła z minuty na minutę staje się coraz bardziej przerażająca - to zasługa niesamowitej oprawy audiowizualnej stworzonej przez autorów tego tytułu. Zastosowano tu liczne innowacje graficzne oraz dźwięk, który otoczy gracza, umiejscawiając go w centrum wydarzeń z ekranu. W efekcie cała akcja jest wyjątkowo realistyczna.

Prezentowana gra jest Ci dobrze znana i zastanawiasz się, co może Ci zaoferować ulepszona wersja tego tytułu? Silent Hill 2 Remake został wzbogacony o rozbudowane mapy, dzięki którym możesz eksplorować zupełnie nowe miejsca i budynki, dokładniej poznając świat przedstawiony w grze. Miasteczko Silent Hill odkryje przed Tobą jeszcze więcej tajemnic, a Ty poczujesz jeszcze więcej emocji podczas zgłębiania znanej Ci już fabuły – czytamy w opisie gry.