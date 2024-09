Silent Hill 2 kontra oryginał. Zobacz porównanie jakości grafiki i nie tylko

Z okazji zbliżającej się premiery Silent Hill 2 Remake w sieci pojawił się materiał wideo, na którym możemy zobaczyć porównanie oryginalnego Silent Hill 2 z nadchodzącą odświeżoną wersją. Poza porównaniami graficznymi zobaczyliśmy również jak bardzo te edycje będą różnić się w innych aspektach.

Silent Hill 2 Remake - porównanie grafiki

Na filmie autorstwa użytkownika o nazwie „Cycu1” zostały porównane dwie wersje Silent Hill 2. Nadchodząca gra będzie się posiadać kamerę z perspektywy trzeciej osoby, w przeciwieństwie do oryginału, gdzie oglądaliśmy rozgrywkę ze stałych ujęć. Z tego powodu autor użył do filmu moda, który daje możliwość zmiany perspektywy. Oryginalna wersja użyta w nagraniu jest również zmodyfikowana teksturami wyższej jakości oraz podniesionymi klatkami na sekundę do 60.