Sifu doczeka się adaptacji filmowej

Sifu – jedna z najciekawszych tegorocznych produkcji niezależnych – doczeka się adaptacji filmowej w stylu live-action. Deweloperzy ze studia Sloclap nawiązali współpracę z ekipą Story Kitchen, a nad dziełem pracować będzie również Derek Kolstad. Scenarzystę kojarzyć możecie za sprawą serii filmów John Wick. Wśród producentów znajdą się również: Dmitri M. Johnson, Mike Goldberg i Timothy I. Stevenson.

Powstaje film bazujący na grze Sifu

Przypomnijmy, że gra opowiada historie o zemście, a jej akcja rozgrywa się we współczesnych Chinach. Głównym bohaterem produkcji jest młody adept sztuk walki, który postanawia samodzielnie wymierzyć sprawiedliwość zabójcom swojego Mistrza. Udaje mu się to dzięki mocy specjalnego talizmanu, który w przypadku śmierci pozwala mu wrócić do żywych. Należy zapłacić za to jednak pewną cenę, wraz z każdym zgonem bohater znacząco się starzeje.



Nie pozostaje nam nic innego, jak uzbroić się w cierpliwość i czekać na kolejne szczegóły dotyczące filmu Sifu. A jeśli chcielibyście dowiedzieć się nieco więcej na temat samej gry, to zachęcam do zapoznania się z przygotowaną przez nas recenzją.