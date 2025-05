Shovel Knight Dig trafi na konsole. Popularna gra niezależna otrzyma również sporo nowej zawartości

Premiera i aktualizacja Wicked Wish już w maju.

Yacht Club Games zapowiedziało, że Shovel Knight Dig już niedługo zadebiutuje na kolejnych platformach – dwuwymiarowa platformówka otrzymała dokładną datę premiery. Przy okazji wydania gry na konsole Sony i Microsoftu ukaże się również bezpłatne rozszerzenie Wicked Wish, zawierające nową zawartość dla wszystkich graczy.

Shovel Knight Dig - nowości w grze

Niedługi czas po premierze Shovel Knight Dig na PC oraz Nintendo Switch w ubiegłym roku deweloperzy zapowiedzieli, że docelowo tytuł będzie również dostępny na konsolach nowej generacji. Stanie się to już niedługo, a przy okazji na wszystkich platformach ukaże się darmowa aktualizacja Wicked Wish – drugi duży dodatek do gry. Rozszerzenie wprowadzi nowe Relikty, bossów, poprawki błędów oraz usprawnienia lokalizacyjne.