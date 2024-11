Shadows of the Damned: Hella Remastered z dobrymi ocenami po premierze. Tytuł wprowadzi Nową Grę Plus

Zobaczyliśmy premierowy zwiastun.

Studio Grasshopper Manufacture dotrzymało danego kilka miesięcy temu słowa - Shadows of the Damned: Hella Remastered zostało wczoraj udostępnione na rynku. Odświeżona wersja strzelanki z elementami horroru wprowadza kilka nowości w rozgrywce oraz oczywiście szereg usprawnień pod względem technicznym. W sieci pojawił się premierowy zwiastun produkcji. Shadows of the Damned: Hella Remastered - nowa wersja gry z 2011 roku już dostępna Nowe wydanie Shadows of the Damned: Hella Remastered zostało przystosowane do możliwości nowych PC oraz konsol. Na zwiastunie widzimy znaczną poprawę pod względem grafiki. Twórcy postarali się również o dodanie kilku nowych elementów. W odświeżonej wersji zobaczymy cztery nowe kostiumy dla naszego bohatera, a po pierwszym przejściu gry otrzymamy możliwość przeniesienia postępu do nowej gry plus.

W Shadows of the Damned: Hella Remastered śledzimy taką samą historię. Jako Garcia Hotspur musimy uratować ukochaną, która została porwana przez władcę piekieł. Motocyklista rozpoczyna podróż do podziemnego świata wraz z towarzyszem w postaci czaszki o imieniu Johnson. Podczas rozgrywki eksplorujemy klimatyczne lokacje i mierzymy się z wrogami za pomocą różnego rodzaju broni palnej.

GramTV przedstawia:

Shadows of the Damned: Hella Remastered jest już dostępne na PC, Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch oraz PC. Tytuł nie zebrał jeszcze zbyt wielu opinii, lecz na dotychczasowe 74 recenzje na Steamie 82 jest pozytywnych.

