Shadow of the Ninja – klasyk z NES - doczeka się nowej wersji

Mający na karku 32 klasyk z NES, wkrótce zyska nowe życie. Powstaje remake Shadow of the Ninja.

Shadow of the Ninja trafił na konsolę NES prawie dokładnie 32 lata temu. Być może niewiele osób pamięta w tej chwili o tej grze, ale wkrótce może się to zmienić, ponieważ Tengo Project (spółka zależna Natsume Atari) uznała, że nadszedł czas na remake.

Twórcom nowej wersji Shadow of the Ninja udało się zaprosić do współpracy twórcę muzyki do oryginalnej gry. Ścieżkę dźwiękową ponownie stworzy Iku Mizutani. Poniższy film pokazuje spotkanie jakie odbył muzyk z producentem remake’u. Okazuje się, że po tylu latach, kompozytor potrafił zagrać z pamięci utwór otwierający grę.

Powstaje remake Shadow of the Ninja

W tej chwili nie ogłoszono jeszcze oficjalnej daty premiery ani szczegółów na temat wydania.