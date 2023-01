Nowa gra od twórców Shadow Tactics oficjalnie zapowiedziana. Pirackie klimaty

Pomóc ma nam w tym załoga, którą będziemy w stanie wskrzesić dzięki czarnym perłom – musimy jednak je najpierw odnaleźć. W sumie mamy otrzymać do dyspozycji ośmiu towarzyszy, z których każdy będzie w pełni grywalną postacią z własną historią, umiejętnościami oraz zadaniami. Oprócz tego wejdziemy w posiadanie Czerwonego Marleya, czyli statek-widmo z duszą pozwalający na manipulację czasem. Twórcy ujawnili, że każda z dostępnych do eksploracji wysp została ręcznie wykonana – tereny określono jako osobne, zróżnicowane i pełne niespodzianek piaskownice.

Wiemy także, iż Shadow Gambit: The Cursed Crew zaoferuje wyłącznie tryb dla pojedynczego gracza, gdzie duży nacisk zostanie położony na elementy skradankowe – dokładnie tak, jak było to w przypadku Shadow Tactics: Blades of the Shogun oraz Desperados III. Oprócz zwiastuna, który mogliście obejrzeć powyżej, Mimimi Games udostępniło również materiał z rozgrywki, gdzie zaprezentowano różne podejścia do zabawy.