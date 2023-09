Sex Education wraca z 4 sezonem. Nowy zwiastun finałowej serii od Netflixa

Netflix opublikował pełny zwiastun czwartego sezonu Sex Education. To będzie pożegnalna seria popularnego serialu platformy. Tym samym poznamy finał przygody Otisa Milburna, Maeve Wiley, Erica Effionga i wielu innych bohaterów. Jak możemy zobaczyć na poniższym zwiastunie, Maeve zdecyduje się wrócić do Moordale, aby wybrać się na pierwszą prawdziwą randkę z Otisem. Z kolei Jean wraca do sesji terapeutycznych, tym razem pod okiem nowej szefowej, Adam rozpoczyna pracę na farmie, zaś Aimee pozna siłę swoich artystycznych zdolności.

Po zamknięciu liceum Moordale Otis i Eric muszą odnaleźć się w nowej rzeczywistości — w Cavendish Sixth Form College. Otis denerwuje się perspektywą założenia nowej kliniki, a Eric modli się, aby znów nie dołączyli do przegrywów. Ale w Cavendish wszyscy uczniowie z Moordale przeżywają szok kulturowy — sądzili, że to oni są postępowi, tymczasem ta szkoła to zupełnie inny poziom. Codziennie na dziedzińcu ćwiczy się jogę, na topie jest zrównoważony rozwój, a najpopularniejsi uczniowie to ci… mili?! Viv jest w szoku po zderzeniu z nowym podejściem, w którym to uczniowie mają decydujący głos i nie ma wyścigu szczurów. Jackson z kolei nie może zapomnieć o Cal. Aimee próbuje czegoś nowego, decydując się na egzaminy ze sztuki, a Adam zastanawia się, czy tradycyjna edukacja jest dla niego. Tymczasem Maeve realizuje swoje marzenia na prestiżowym Wallace University, gdzie uczy ją kultowy pisarz Thomas Molloy. Otis wciąż do niej wzdycha, przy okazji mierząc się z nowymi wyzwaniami: już nie jest jedynym dzieckiem w domu ani jedynym terapeutą w kampusie…