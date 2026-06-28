Martwa karta, spalona płytka PCB i odrzucona gwarancja

Najgorszy dotychczas przypadek awarii RTX 5090. Czy będzie ich więcej?

Wietnamski serwis, zajmujący się naprawą kart graficznych, podzielił się nowym przypadkiem GeForce RTX 5090, pokazującym uszkodzenia wokół sekcji zasilania.

Raport pochodzi od quyle.gpufix, który informuje, że otrzymał do naprawy dwie karty RTX 5090. Według serwisu, przy pierwszej karcie majstrowano już przed dostarczeniem.

Rzekomo była całkowicie pozbawiona zasilania, system nie wykrywał GPU, a na laminacie brakowało jednego modułu pamięci VRAM A1.

Serwis podaje, że karta ta została naprawiona i zwrócona tego samego dnia. Druga karta była w znacznie gorszym stanie.

Uszkodzenia od spalenia były tak poważne, że doprowadziły do zniszczenia zarówno chipa GPU, jak i pamięci VRAM.

Wpis krytykuje brak dodatkowych zabezpieczeń w tak drogiej karcie graficznej. Bezpiecznik za parę dolarów mógłby zapobiec skrajnej sytuacji, w której zwarcie przepala płytkę PCB.