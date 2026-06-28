Martwa karta, spalona płytka PCB i odrzucona gwarancja

Wietnamski serwis, zajmujący się naprawą kart graficznych, podzielił się nowym przypadkiem GeForce RTX 5090, pokazującym uszkodzenia wokół sekcji zasilania.
Najgorszy dotychczas przypadek awarii RTX 5090. Czy będzie ich więcej?
Najgorszy dotychczas przypadek awarii RTX 5090. Czy będzie ich więcej?
Wietnamski serwis, zajmujący się naprawą kart graficznych, podzielił się nowym przypadkiem GeForce RTX 5090, pokazującym uszkodzenia wokół sekcji zasilania.
Raport pochodzi od quyle.gpufix, który informuje, że otrzymał do naprawy dwie karty RTX 5090. Według serwisu, przy pierwszej karcie majstrowano już przed dostarczeniem.
Rzekomo była całkowicie pozbawiona zasilania, system nie wykrywał GPU, a na laminacie brakowało jednego modułu pamięci VRAM A1.
Serwis podaje, że karta ta została naprawiona i zwrócona tego samego dnia. Druga karta była w znacznie gorszym stanie.
Uszkodzenia od spalenia były tak poważne, że doprowadziły do zniszczenia zarówno chipa GPU, jak i pamięci VRAM.
Wpis krytykuje brak dodatkowych zabezpieczeń w tak drogiej karcie graficznej. Bezpiecznik za parę dolarów mógłby zapobiec skrajnej sytuacji, w której zwarcie przepala płytkę PCB.
Gwarancja nie obejmuje takich uszkodzeń, jak informuje centrum naprawcze, choć w moim odczuciu wynika ze słabego projektu autorskiego.
To trochę rozczarowujące, że karta graficzna kosztująca ponad 100 milionów nie posiada bezpiecznika, który zapobiegłby przepaleniu pcb w wyniku zwarcia. Jednak polityka gwarancyjna odrzuca przypadki pożaru i eksplozji. Pożar i eksplozja są wywoływane przez obwód oraz przez wadliwe komponenty wykonane przez producenta, a nie przez użytkownika.” -quyle.gpufix
Wpis nie wspomina o producencie karty, chociaż serwis pokazuje w tle model Dell OEM, więc może być to ich wariant na potrzeby wewnętrzne.
Nie wspomniano też o zasilaczu, typie kabla ani o tym, czy karta korzystała z natywnego przewodu 12V-2×6, adaptera czy przedłużacza.
Mimo to, jest to jeden z najgorszych przykładów uszkodzeń karty RTX 5090 przez spalenie, jakie dotychczas widzieliśmy.
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