Serial Fallout zdradza największą tajemnicę serii? Zaskakująca odpowiedź na pytanie nurtujące fanów od lat

Wiele na to wskazuje, że Fallout będzie jednym z największych hitów Amazona. Produkcja wypełniona jest najróżniejszymi bezpośrednimi nawiązanami do gier, czy easter-eggami, które umilają seans największym fanom serii Bethesdy. Produkcja posiada również kilka własnych niespodzianek, w tym niepokojące połączenie telefoniczne, które przerazi niejedną osobę. Twórcy serialu od początku planowali Fallouta jako integralną część bogatego świata znanego z gier, dlatego produkcja dodaje kilka nowych elementów do uniwersum. W tym dając nowe wskazówki dotyczące największej tajemnicy serii, czyli kto rozpętał nuklearną wojnę.