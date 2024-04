Fallout z przerażającym easter-eggiem. Nie dzwońcie pod ten numer

W szósty odcinku Fallouta możemy zobaczyć scenę, w której podany jest numer 213-25-VAULT, czyli 213-258-2858. Jest to reklama kryp Vault-Tec, którą promuje Cooper Howard, w którego wciela się Walton Goggins. Okazuje się, że podany na ekranie numer jest prawdziwy i można na niego zadzwonić. Osoby, które się na to zdecydowały, musiały się mocno zdziwić.

Nagranie jest krótkie i jedyne co w nim usłyszymy, to szaleńcze krzyki, po czym połączenie zostaje automatycznie zakończone. Najwidoczniej ktoś, a może ktoś, dostał się do Krypty 4, do której kieruje numer i osoba, która odebrała telefon, nie zdążyła powiedzieć, co naprawdę się stało. Nagranie easter-egga znajdziecie poniżej.