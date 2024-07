Sequel Cyberpunk 2077 poruszy temat kryzysu bezdomności i innych problemów społecznych

Ostatni podcast AnswerRed przyniósł kilka ciekawych informacji na temat kontynuacji Cyberpunk 2077. Podczas rozmowy poruszony został temat dystopijnego świata – według Pawła Sasko zespół „nie posunął się wystarczająco daleko”, jeśli chodzi o komentarz społeczny w pierwszej odsłonie gry. Jak wspomina deweloper, gra zaledwie „dotknęła powierzchni”, jeśli chodzi o dystopię.

Myślę, że naprawdę fajną rzeczą w Cyberpunku - i dystopijnej przyszłości, którą przedstawia - jest to, że ma tak wiele odniesień do dzisiejszych czasów, megakorporacji, ludźmi na marginesie, wiesz, ludźmi, których po prostu się wykorzystuje. [Cyberpunk - dop. red] 2077 pozwolił nam opowiedzieć te historie w sposób, w którym zawsze w centrum są relacje i ludzie, ale jesteśmy w naprawdę zepsutym świecie i możemy zwracać uwagę na niektóre z tych rzeczy. Uważam, że o to właśnie chodzi w Cyberpunku - o eksplorowanie tych tematów, ale w bardzo przejmujący sposób. Uwielbiam ten świat i myślę, że to właśnie będziemy starać się robić w Project Orion. Naprawdę nadal będziemy się skłaniać w tym kierunku – dodał Dan Hernberg, producent wykonawczy.