Kontynuacja Cyberpunk 2077 ma być bardziej amerykańska dzięki bostońskiemu oddziałowi CD Projekt RED

W ostatnim podcaście AnsweRED producent wykonawczy, Dan Hernberg, odniósł się do tematu Project Orion, czyli kontynuacji Cyberpunk 2077. Według dewelopera właściwym rozwiązaniem w przypadku sequela jest oddelegowanie do prac bostońskiego oddziału, który zadbać ma o zgodność gry z amerykańskimi realiami.

Myślę, że Cyberpunk to ewidentnie wyjątkowo amerykańska historia. Ma w sobie sporo energii punkowej i został napisany przez Amerykanina, więc wydaje się, że dobrze jest zrobić [grę – dop. red.] w Ameryce. – przekazał Dan Hernberg.

Swoje zdanie wyraził również Paweł Sasko, zwracając uwagę na fakt, że pewnie detale i niuanse związane ze Stanami Zjednoczonymi mogą umykać twórcom z Europy. Deweloper podał za przykład studzienki kanalizacyjne w Cyberpunk 2077, które zaprojektowane zostały w europejskim stylu i nie pasują do amerykańskim realiów świata gry.

Był taki post [na Reddicie – dop. red.], w którym facet mówił, że w Cyberpunk jest błąd psujący immersję, a błąd dotyczył faktu, że pokrywy studzienek kanalizacyjnych to studzienki, których normalnie używa się w Europie, w Niemczech, na chodnikach. W Ameryce zazwyczaj takich nie ma. To pokazuje te różnice. Jeśli wybierzemy się do Ameryki, widzimy jak i gdzie rozmieszczone są hydranty, lampy uliczne, kosze na śmieci. Są przed domem, zaraz przy ulicy. W Polsce, w Europie nie widać tego prawie wszędzie. Takich niuansów jest mnóstwo. – powiedział Paweł Sasko.