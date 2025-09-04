Sega zaprasza do testów Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage. Znamy datę i szczegóły

Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage z betą na PC i konsolach.
Sega oficjalnie ogłosiła datę zamkniętych beta testów dla Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage. Testy te, rozpoczynające się już w przyszłym tygodniu, mają sprawdzić funkcjonalność międzyplatformowego trybu online dla wielu graczy na konsolach PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz komputerach osobistych.
Beta Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage nadchodzi
Okres beta testów Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage potrwa pięć dni. Aby wziąć udział w testach, gracze pecetowi powinni odwiedzić stronę gry na platformie Steam, gdzie, po rozpoczęciu bety, będzie dostępny przycisk „Poproś o dostęp”. Posiadacze konsol PS5 lub Xbox Series X/S muszą najpierw założyć konto Sega. Następnie, po uruchomieniu testów, będą mogli poprosić o specjalny kod dostępu na stronie konta.
Podczas zamkniętych testów beta, gracze uzyskają dostęp do kilku trybów rozgrywki. Będą mogli przetestować Ranked Mode, wziąć udział w meczach online oraz doskonalić swoje umiejętności w Offline Training Mode i w offline Arcade Mode. Dodatkową zachętą dla uczestników jest obietnica otrzymania unikalnego tytułu w grze, „Virtua Team”, który zostanie przyznany po pełnej premierze tytułu.
Warto przypomnieć, że Virtua Fighter 5 R.E.V.O. ukazało się na PC w styczniu bieżącego roku. Nadchodząca konsolowa edycja World Stage ma zadebiutować na PlayStation 5 i Xbox Series X/S już 30 października. Informacje wskazują również, że wersja na konsolę Nintendo Switch 2 zostanie udostępniona w późniejszym terminie.
Tego samego dnia, 30 października, użytkownicy PC otrzymają bezpłatną aktualizację World Stage, która wprowadzi do ich wersji gry nowe funkcje znane z portów konsolowych, w tym zupełnie nowy tryb kampanii dla jednego gracza
