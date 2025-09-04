Sega zaprasza do testów Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage. Znamy datę i szczegóły

Sega oficjalnie ogłosiła datę zamkniętych beta testów dla Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage. Testy te, rozpoczynające się już w przyszłym tygodniu, mają sprawdzić funkcjonalność międzyplatformowego trybu online dla wielu graczy na konsolach PlayStation 5, Xbox Series X/S oraz komputerach osobistych.

Beta Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage nadchodzi

Okres beta testów Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage potrwa pięć dni. Aby wziąć udział w testach, gracze pecetowi powinni odwiedzić stronę gry na platformie Steam, gdzie, po rozpoczęciu bety, będzie dostępny przycisk „Poproś o dostęp”. Posiadacze konsol PS5 lub Xbox Series X/S muszą najpierw założyć konto Sega. Następnie, po uruchomieniu testów, będą mogli poprosić o specjalny kod dostępu na stronie konta.