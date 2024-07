Hellboy: The Crooked Man z dobrymi wieściami dla fanów. Przynajmniej ten element nie zawiedzie

Organizacja MPAA zajmująca się przyznawaniem ocen wiekowych filmom, zaktualizowała swoją stronę, na której możemy podejrzeć, że Hellboy: The Crooked Man otrzymał kategorię wiekową R, czyli przeznaczoną wyłącznie dla dorosłych widzów. Według komisji z MPAA film będzie charakteryzował się brutalnymi treściami, przemocą, nagością oraz wulgarnym językiem.

Na początku lipca do sieci trafił pierwszy zwiastun Hellboy: The Crooked Man, czyli nowej ekranizacji popularnego komiksu Mike’a Mignoli, który ma być świeżym otwarciem dla historii tego bohatera. Jednak materiał zebrał bardzo krytyczne opinie i nawet najwierniejsi fani postaci mają obawy, czy wyjdzie z tego lepsza produkcja od poprzedniego filmu o Hellboyu z 2019 roku. Sympatycy komiksowego bohatera mogą być jednak spokojni o kategorię wiekową i film zdecydowanie nie będzie przeznaczony dla młodszych osób.

Twórcy obiecywali nowe podejście do kultowego bohatera i najwyraźniej słowa dotrzymali. Kategoria wiekowa filmu pokrywa się ze słowami samego Mike’a Mignoliego, który pracował przy filmie jako producent. W jednym z wywiadów przyznał, że Hellboy: The Crooked Man będzie prawdziwym horrorem, co nie udawało się reżyserom poprzednich ekranizacji jego komiksów.