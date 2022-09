SCORN na długiej rozgrywce

Premiera SCORN zbliża się wielkimi krokami – tytuł ma trafić do sklepów za miesiąc. Studio Ebb Software przypomina fanom gatunku o nieodległej premierze, pokazując świeże materiały z produkcji. Wcześniej publikowaliśmy urywek gameplayu, natomiast teraz przyszedł czas na coś dłuższego. 8,5-minutowe nagranie prezentuje prolog w SCORN. Publikujemy je na samym dole.

Trzeba przyznać, że całość wygląda odpowiednio ohydnie i przerażająco – czyli chyba tak, jak Ebb Software chciało, żeby wyglądało. A jeśli chodzi o inne wieści na temat tytułu, to tutaj pisaliśmy o szacowanej długości rozgrywki. Okazuje się, że horror nie będzie ani zbyt krótki, ani za długi.

SCORN – data premiery i platformy

SCORN ma zadebiutować już 21 października. Tego dnia produkcja trafi na komputery i konsole Xbox One i Xbox Series X/S. Dodatkowo horror od razu wyląduje też w usłudze Xbox Game Pass, co jest świetną informacją dla subskrybentów usługi. Jeśli jesteście zainteresowani wersją pecetową, to pod tym adresem sprawdzicie wymagania sprzętowe gry.