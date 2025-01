Scenarzysta Deus Ex: Rozłam Ludzkości również nie polubił zakończenia gry

Jakiś czas temu w sieci pojawił się wywiad ze scenarzystą odpowiedzialnym za zakończenie Deus Ex: Rozłam Ludzkości, Markiem Cecere - wydarzenie odbyło się z inicjatywy From Script to Life. Autor zgodził się ze znaczną częścią krytyki skierowanej w stronę zakończenia czwartej odsłony serii. Usłyszeliśmy, że “zdecydowanie nie jest ono ukończone”. Finałowy antagonista - Marchenko - był w czasie rozwoju gry planowany jako jeden z bossów, jednak nigdy nie powinien stanowić zwieńczenia historii. Po pokonaniu go mieliśmy otrzymać możliwość przeniesienia się do kolejnej lokacji w grze, czyli miasta Rabi’ah.

Zakończenie czwartej części Deus Ex: Rozłam Ludzkości, czwartej pełnoprawnej części serii wydanej przez Square Enix, nie cieszy się zbyt wielkim wsparciem wśród fanów. W przeszłości pojawiło się sporo porównań z poprzednią produkcją, czyli Deus Ex: Human Revolution, która mocno obniżyła oczekiwania wielu osób. W ostatnim wywiadzie udzielonym przez osobę stojącą za fabułą obu gier dowiedzieliśmy się o ogólnym rozczarowaniu tematem panującym także wśród deweloperów. Poznaliśmy nowe szczegóły dotyczące problemów w trakcie rozwoju obu projektów, które w znaczący sposób wpłynęły na taki stan rzeczy.

Warto dodać, że po udostępnieniu Deus Ex: Rozłam Ludzkości studio ukończyło między innymi Shadow of the Tomb Raider oraz Marvel's Guardians of the Galaxy. Następnie biznes został przejęty przez Embracer Group, które rozpoczęło proces powstawania kolejnej odsłony serii Deus Ex, jednak kilka lat później porzucono pomysł przy okazji fali zwolnień, która uderzyła w firmę.