Scarlet Witch wie, że granie w MCU to dziecinada. "Czujesz się jak 7-latek"

Elizabeth Olsen powiedziała coś, o czym nie każdy wie. Praca przy widowiskach MCU to niełatwy kawałek aktorstwa. Trudne jest szczególnie ciągłe udawanie, z racji specyfiki pracy na tle zielonego ekranu.

Elizabeth Olsen wyraziła swoją frustrację związaną z pracą nad filmami Marvela, szczególnie dotyczącą grania przed zielonym ekranem, co jest nieodłącznym elementem produkcji opartej na efektach wizualnych. W rozmowie z The Hollywood Reporter aktorka, która wciela się w Scarlet Witch, opowiedziała o wyzwaniach, jakie niesie ze sobą rola, w której wiele jej działań jest ożywianych przez CGI. Jak sama przyznała, praca na planie przypomina zabawę z dzieciństwa:

To jak granie bez niczego. Naprawdę musisz zaakceptować ten głupi punkt widzenia, w którym czujesz się jak 7-latek udający. Wierzę, że w pewnym momencie powinni wydać pełną wersję jednego z filmów, bez żadnych efektów specjalnych, aby ludzie mogli zobaczyć, jak to jest trudne.

Sprowadzenie gry w MCU do dziecinnych zabaw wydaje się trafne. Postać Scarlet Witch, podobnie jak wiele innych w filmach Marvela, opiera swoje moce niemal całkowicie na technologii CGI, co sprawia, że aktorzy muszą odnaleźć się w symulowanym świecie, udając, że wywołują pioruny, magię czy inne nadludzkie zjawiska. Olsen wspomniała także, że szczególnie dziwne jest doświadczenie, kiedy aktorzy nigdy się nie spotykają na planie, mimo że razem pojawiają się na ekranie. Przykładem jest jej rola w Doctor Strange w multiwersum obłędu, gdzie Elizabeth nigdy nie miała okazji spotkać Johna Krasinskiego, mimo że ich postacie miały scenę bezpośredniej interakcji.

W najnowszym odcinku serialu To zawsze Aghata, mimo że sama Olsen nie pojawiła się na ekranie, Marvel zasugerował dalszy los Wandy Maximoff, ukazując jej ciało. Chociaż oficjalnie nic nie wiadomo o powrocie Olsen do roli Scarlet Witch, fani mają nadzieję, że to nie ostatni raz, kiedy zobaczą ją w uniwersum Marvela. Aktorka też ms taką nadzieję, choć jak podkreśla, musiałoby to zostać dobrze rozpisane.