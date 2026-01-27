Zaloguj się lub Zarejestruj

Scamerzy nadal sprzedają kamienie w cenie GPU

Paweł Rudy
2026/01/27 19:24
Amazon nie sprawdza wszystkich swoich paczek

Zamówienie na kartę MSI GeForce RTX 5090 z oferty Amazon Resale dotarło do niego w postaci kamieni zawiniętych w ręcznik. Kupujący udostępnił zdjęcia opakowania i zawartości po otwarciu pudełka.

Należy zauważyć, że redditor nie opublikował żadnych dowodów poza tymi, które pojawiły się w wątku. Twierdzi jednak, że nagrał rozpakowywanie paczki, co może pomóc w sporach. Nagranie nie zostało jeszcze udostępnione publicznie.

Zawsze mówiłem, że mi się to nie przydarzy. Jestem szczerze rozczarowany ekipą odsprzedaży, czy nikt niczego nie sprawdza? Folia była absolutnie fatalna. A tak przy okazji, to czwarty w tym miesiącu model 5090, który okazał się podróbką lub ma problem z odsprzedażą na Amazon. Niewiarygodne, otworzyłem go na kamerze. Chciałem otworzyć go na oczach kierowcy, mając na sobie Ray Bany, ale nie było mnie w domu. Co ja właściwie mam zrobić?” - Dazzling Course8755

GramTV przedstawia:

Jak widać, pudełko ma etykietę LPN, powszechnie używaną w Amazon w przypadku towarów, które trafiają z powrotem do magazynu.

Sugeruje to, że karta została wcześniej zwrócona, a następnie odsprzedana za pośrednictwem Amazon Resale. Nikt nie wie jednak, dlaczego zawartość nie została zweryfikowana przez Amazon.

Dobrze, że użytkownik Reddita zarejestrował otwarcie paczki, co każdy powinien zrobić w takiej sytuacji.

Niestety, nie ma żadnej aktualizacji potwierdzającej, że Amazon jest świadomy tego konkretnego przypadku, ani czy zostanie podjęta decyzja na korzyść kupującego.

Tagi:

News
karta graficzna
