Scamerzy nadal sprzedają kamienie w cenie GPU

Zamówienie na kartę MSI GeForce RTX 5090 z oferty Amazon Resale dotarło do niego w postaci kamieni zawiniętych w ręcznik. Kupujący udostępnił zdjęcia opakowania i zawartości po otwarciu pudełka.
Amazon nie sprawdza wszystkich swoich paczek
Należy zauważyć, że redditor nie opublikował żadnych dowodów poza tymi, które pojawiły się w wątku. Twierdzi jednak, że nagrał rozpakowywanie paczki, co może pomóc w sporach. Nagranie nie zostało jeszcze udostępnione publicznie.
Zawsze mówiłem, że mi się to nie przydarzy. Jestem szczerze rozczarowany ekipą odsprzedaży, czy nikt niczego nie sprawdza? Folia była absolutnie fatalna. A tak przy okazji, to czwarty w tym miesiącu model 5090, który okazał się podróbką lub ma problem z odsprzedażą na Amazon. Niewiarygodne, otworzyłem go na kamerze. Chciałem otworzyć go na oczach kierowcy, mając na sobie Ray Bany, ale nie było mnie w domu. Co ja właściwie mam zrobić?” - Dazzling Course8755
Jak widać, pudełko ma etykietę LPN, powszechnie używaną w Amazon w przypadku towarów, które trafiają z powrotem do magazynu.
Sugeruje to, że karta została wcześniej zwrócona, a następnie odsprzedana za pośrednictwem Amazon Resale. Nikt nie wie jednak, dlaczego zawartość nie została zweryfikowana przez Amazon.
Dobrze, że użytkownik Reddita zarejestrował otwarcie paczki, co każdy powinien zrobić w takiej sytuacji.
Niestety, nie ma żadnej aktualizacji potwierdzającej, że Amazon jest świadomy tego konkretnego przypadku, ani czy zostanie podjęta decyzja na korzyść kupującego.
