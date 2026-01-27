Scamerzy nadal sprzedają kamienie w cenie GPU

Zamówienie na kartę MSI GeForce RTX 5090 z oferty Amazon Resale dotarło do niego w postaci kamieni zawiniętych w ręcznik. Kupujący udostępnił zdjęcia opakowania i zawartości po otwarciu pudełka.

Należy zauważyć, że redditor nie opublikował żadnych dowodów poza tymi, które pojawiły się w wątku. Twierdzi jednak, że nagrał rozpakowywanie paczki, co może pomóc w sporach. Nagranie nie zostało jeszcze udostępnione publicznie.

