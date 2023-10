Sam Lake stworzy grę fantasy? Twórca Alan Wake 2 dzieli się jednym z pomysłów

Lake zdradził, że jednym z jego pomysłów – który do tej pory nie został wykorzystany – jest „szalona, wysokobudżetowa, mroczna gra w klimatach gotyckiego fantasy”. Trzeba przyznać, że byłaby to duża odmiana zarówno dla samego dewelopera, jak i Remedy Entertainment. Czy fińskie studio podejmie się w przyszłości takiego wyzwania, a popularny twórca zrealizuje swoje marzenie? Czas pokaże.

Na koniec przypomnijmy, że gra Alan Wake 2 dostępna jest na PC, a także konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej produkcji studia Remedy Entertainment, to zapraszamy Was do lektury: Alan Wake 2 – recenzja. Horror znakomity, ale nie idealny.