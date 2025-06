Sabrina Carpenter rozważa zakaz używania telefonów na swoich koncertach: „To może wkurzyć fanów, ale jestem za”

Zakaz używania telefonów podczas koncertów to ostatnio dość popularny temat w świecie muzyki. Teraz do tego pomysłu dołącza Sabrina Carpenter.

Sabrina Carpenter przyznała, że coraz poważniej myśli o zakazaniu używania telefonów komórkowych podczas swoich koncertów. Wokalistka wyznała to w niepublikowanych wcześniej fragmentach wywiadu dla „Rolling Stone”, który towarzyszył jej niedawnej okładkowej sesji dla magazynu.

Dorastałam w czasach, gdy iPhone’y na koncertach to była norma. Niestety, to dla mnie coś całkiem normalnego. Nie mogę mieć pretensji, że ludzie chcą mieć pamiątki. Ale w zależności od tego, jak długo jeszcze będę jeździć w trasy i ile będę miała lat... dziewczyno, zabierz te telefony. Nie możesz robić zbliżeń na moją twarz. Teraz mam miękką, elastyczną skórę. Ale jak będę miała 80 lat? Nie rób zbliżeń.

Carpenter podkreśliła, że choć rozumie chęć fanów do zachowania wspomnień, ale coraz bardziej docenia wartość przeżywania koncertu tu i teraz:

Występy Silk Sonic w Las Vegas w 2022 roku (z udziałem Bruno Marsa i Andersona .Paaka) były szeroko komentowane nie tylko ze względu na muzykę, ale właśnie przez całkowity zakaz używania telefonów. Artyści poszli nawet o krok dalej, tworząc piosenkę z tekstem: „Zabraliśmy wam telefony. Co dzieje się w Vegas, zostaje w Vegas.”

Szczerze mówiąc, to może wkurzyć moich fanów, ale absolutnie – rozważam to. To był najlepszy koncert, na jakim byłam. Miałam wrażenie, jakbym przeniosła się do lat 70. – choć wtedy jeszcze mnie nie było na świecie. Wszyscy śpiewali, tańczyli, patrzyli na siebie i śmiali się. To było naprawdę piękne.

Pomysł zakazu używania telefonów na koncertach regularnie wraca w środowisku muzycznym. Jedni uważają to za zamach na swobodę fanów, inni za szansę na przywrócenie autentycznych emocji i kontaktu z artystą. Już w 2015 roku Jack White apelował, by nie używać telefonów na jego trasie „Lazaretto”. W 2019 roku jego zespół The Raconteurs wprowadził obowiązek zamykania urządzeń w specjalnych etui Yondr. Grupy takie jak Tool i A Perfect Circle również domagały się tego od publiczności, ta druga nawet usuwała widzów z koncertu, jeśli złamali zasady. W 2018 roku Billy Howerdel z A Perfect Circle, powiedział:

Byliście kiedyś w teatrze albo w kinie? Nie wyciąga się wtedy telefonu i nie nagrywa. Tak samo powinno być na koncertach.

Również manager Iron Maiden, Rod Smallwood, poprosił fanów, by podczas trasy “Run for Your Lives World Tour” odłożyli telefony:

Chcemy, by fani przeżyli koncert naprawdę, a nie przez ekran. Ciągłe filmowanie przeszkadza nie tylko zespołowi, który zamiast publiczności widzi rzędy telefonów, ale też innym widzom.

Choć temat jest kontrowersyjny, coraz więcej artystów – jak Sabrina Carpenter – zaczyna otwarcie mówić, że realna obecność i emocje publiczności są dla nich ważniejsze niż relacje w mediach społecznościowych.