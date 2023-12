Ryan Reynolds wyśmiewa wyciek zdjęć z Deadpoola 3. Oberwało się nawet Disneyowi

Od kilku dni do sieci trafiają nowe zdjęcia z planu Deadpoola 3, które pełne są spoilerów. Na jednych z nich potwierdzono powrót bohatera z innego filmu Marvela, zaś ostatnio mogliśmy zobaczyć zdjęcie pojazdu pewnej superbohaterskiej grupy, który wskazuje, że również te postacie mogą pojawić się w filmie. Oficjalnym zdjęciem z trzeciej części przygód Pyskatego Najemnika podzielił się również Ryan Reynolds, który nie wiedział, jaką lawinę negatywnych komentarzy wywoła jedno ujęcie. Niektórzy fani zaczęli krytykować aktora za spoilerowanie filmu. Reynolds przeprosił za zaistniałą sytuację w oświadczeniu. Aktor nie byłby jednak sobą, gdyby w prześmiewczy sposób nie podszedł do całej sytuacji. W mediach społecznościowych opublikował zdjęcia z planu Deadpoola 3, na których dodał kilka elementów, które nie pasują do świata Marvela.

Ryan Reynolds śmieje się ze spoilerów z Deadpoola 3

Gwiazdor przerobił kilka zdjęć, na których pojawia się m.in. Predator, czy Myszka Miki, którą Deadpool najwyraźniej okradł z worka z pieniędzmi. Chociaż postać Pyskatego Najemnika należy teraz do Disneya, to Ryan Reynolds i tak skorzystał z okazji, aby wbić szpilkę w korporację. Zdjęcia zobaczycie poniżej.