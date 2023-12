Deadpool 3 z kolejną porcją zdjęć. Bohater spotka [SPOILER]?

To będzie szalony film, a nowe zdjęcia z planu jedynie to potwierdzają.

Prace nad Deadpoolem 3 zostały niedawno wznowione i w sieci pojawiają się nowe zdjęcia. Potwierdzono w nich, że ważna postać powróci w filmie, ale to dopiero początek niespodzianek, jakie szykuje reżyser Shawn Levy. W trzeciej części Pyskatego Najemnika pojawią się również pojazdy pochodzące najwyraźniej z alternatywnych światów, należące do znanych bohaterów. Ujęcia na jeden z nich trafiły ostatnio do sieci i są powiązane z pewną grupą bohaterów, których Deadpool może spotkać na swojej drodze.

Deadpool 3 – spoilerowe zdjęcia trafiły do sieci

Na zdjęciach możemy zobaczyć, że bohater grany przez Ryana Reynolds może spotkać Fantastyczną Czwórkę. Sugeruje to klasyczny pojazd Pierwszej Rodziny Marvela, który doskonale znany jest fanom komiksów. Co ciekawe, za sterami machiny zasiadł Toad z pierwszej części X-Menów. Powrót antagonisty potwierdzono już wcześniej, ale jego rola w historii nie została na razie ujawniona. Złoczyńca zdobędzie jednak w jakiś sposób pojazd Fantastycznej Czwórki. Niestety nie wiadomo, czy członków superbohaterskiej drużyny zobaczymy w Deadpoolu 3.