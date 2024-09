Nowy serial z Gwiezdnych wojen na kolejnych zdjęciach. Kosmiczni piraci i lepsze spojrzenie na głównego bohatera

Na pierwszym ze zdjęć możemy zobaczyć grupę piratów, wśród których możemy zobaczyć Vane’a, w którego wciela się ponownie Marti Matulis. Jest to postać, która wcześniej pojawiła się w trzecim sezonie serialu The Mandalorian. Ponadto otrzymaliśmy pierwsze spojrzenie na Urkela, Brutusa, Paxa oraz Chaelta.

Wielkimi krokami zbliża się kolejny serial ze świata Star Wars. Jeszcze w ubiegłym miesiącu Lucasfilm rozpoczął promocję produkcji Gwiezdne wojny: Załoga rozbitków, prezentując pierwszy zwiastun nietypowego serialu. Tym razem będzie to tytuł skierowany do nieco młodszej widowni, ale również dorośli fani Star Wars mają czego szukać w tej produkcji. Teraz w magazynie Entertainment Weekly pojawiły się dwa nowe zdjęcia, które prezentują kosmicznych piratów, a także głównego bohatera, granego przez Jude’a Lawa.

Twórcy serialu potwierdzili, że akcja Gwiezdnych wojen: Załogi rozbitków rozgrywa się w tym samym czasie, co The Mandalorian, Księga Boby Fetta i Ahsoka, a więc po upadku drugiej Gwiazdy Śmierci, ale przed powstaniem Najwyższego Porządku. Oznacza to, że w pewnych zakątkach galaktyki panuje całkowite bezprawie, które sprzyja pojawieniu się piratów.