Ruszyła Wiosenna Wyprzedaż Xbox. Co warto kupić w niższych cenach?

W Xbox Store wystartowała pełnoprawna Wiosenna Wyprzedaż 2026. Na graczy czeka ponad 1800 przecenionych tytułów, a rabaty sięgają nawet -95%.
Xbox Store – najlepsze gry z wiosennej wyprzedaży
Poniżej zamieszczamy oferty z najnowszej wyprzedaży w Xbox Store, które są najbardziej warte uwagi.
- Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate – 13,74 zł (-90%)
- Frostpunk 2 – 87,99 zł (-45%)
- Metal Eden – 44,99 zł (-50%)
- Painkiller – 42,25 zł (-75%)
- Like a Dragon: Ishin! – 51,80 zł (-80%)
- Dead Island 2 – 21,89 zł (-90%)
- Monster Hunter: World – 31,60 zł (-60%)
- Death's Door – 18,49 zł (-80%)
- Hell Let Loose – 37,25 zł (-75%)
- DOOM: The Dark Ages – 98,99 zł (-67%)
