Ruszają beta testy Frostpunk 2. Twórcy oferują zniżkę na rozszerzoną edycję gry

Frostpunk 2 to wyczekiwana przez miłośników pierwszej odsłony produkcja 11 bit studios. Zgodnie z przekazanymi wcześniej informacjami, już od dzisiaj posiadacze wersji Deluxe będą mogli wziąć udział w beta testach gry. Dodatkowo deweloperzy postanowili obniżyć cenę wspomnianej edycji dostępnej w przedsprzedaży.

Już dziś ruszają beta testy Frostpunk 2. Deweloperzy obniżają cenę wersji Deluxe

Posiadacze wersji Deluxe Frostpunk 2 już od dzisiaj (godz. 19:00) będą mogli wziąć udział w beta testach gry. Testy potrwają do 22 kwietnia i zaoferują dostęp do trybu sandbox. To jednak nie koniec dobrych wieści związanych z produkcją 11 bit studios.