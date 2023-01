Rupert Grint chce zagrać w kolejnej części Harry’ego Pottera. Ale pod pewnymi warunkami

Aktor przyznał, że nie miałby nic przeciwko powrotowi do serii.

Przyszłość serii o Harrym Potterze wciąż nie została określona przez Warner Bros. Discovery. Dla studia jest to jedna z najważniejszych marek, ale jak dotąd wytwórnia nie zdecydowała się ogłosić żadnych konkretnych planów dotyczących rozwoju Wizarding World. Według plotek z końca ubiegłego roku Warner Bros. planuje całkowity restart serii, obsadzając zupełnie nowych aktorów. Jeżeli jednak zdecydowaliby się na opowiedzenie kolejnych losów Harry’ego Pottera i jego przyjaciół, to odtwórca roli Rona Wesleya jest gotowy ponownie wcielić się w tę postać.

Rupert Grint chętny na powrót do świata Harry’ego Pottera

Rupert Grint w wywiadzie dla This Morning przyznał, że postać Rona jest dla niego niezwykle ważna i nie miałby nic przeciwko, aby ponownie zagrać tego bohatera. Zaznaczył jednak, że musiałby być na to właściwy czas i zgodziłby się wyłącznie wtedy, gdyby reszta aktorów również powróciła do swoich ról.