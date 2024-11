Prawdziwy ból - recenzja filmu. Trauma od nowa

David (Jesse Eisenberg) i Benji (Kieran Culkin) Kaplanowie wybierają się do Polski, w rodzinne strony swojej zmarłej babci, aby uczestniczyć w wycieczce, mającej przedstawić im tragiczną historię Żydów z okresu II wojny światowej. Zamierzają dowiedzieć się więcej o Holokauście, dawnym życiu Żydów w Polsce, a także odwiedzić dom, w którym mieszkała ich babcia, zanim trafiła do obozu, z którego ostatecznie uciekła, emigrując do Ameryki. Jednak dla kuzynów będzie to nie tylko cenna lekcja historia i człowieczeństwa, ale również emocjonalna podróż, która pozwoli im zaleczyć własne rany i naprawić więź, która niegdyś czyniła z nich niemal rodzonych braci. W tej nostalgicznej przygodzie towarzyszyć im będzie reszta uczestników, czyli Marcia (Jennifer Grey), pochodzący z Afryki Eloge (Kurt Egyiawan), który przeszedł na judaizm, a także małżeństwo Diane (Liza Sadovy) i Mark (Daniel Oreskes), a ich przewodnikiem będzie pochodzący z Azji James (Will Sharpe).

Jesse Eisenberg w swoim drugim reżyserskim filmie od początku zaskakuje widzów, nie trzymając się utartych schematów i fabularnych klisz. Gdy od początku wydaje się, że to Davidowi zależy na tej wyprawie i to on jest inicjatorem całego zamieszania, rzeczywistość okazuje się zgoła inna. Podobnie jest z samym Benjim, który na przestrzeni całego filmu wielokrotnie zadziwia swoim postępowaniem. W jednej chwili jest duszą towarzystwa, wspaniale bawi się z innymi, żeby po chwili nadąsać się i kłócić ze wszystkimi, zachowując się nieprzyzwoicie. Prawdziwy ból staje się więc koncertem dwóch aktorów, ale tam, gdzie Eisenberg zadowala się tłem, wysuwając na pierwszy plan wspaniałego Kierana Culkina, dając mu zabłysnąć w każdej scenie. I chociaż to perspektywa Davida staje się dominująca, to mimo wszystko Benji wyrasta na pierwszoplanową postać, wokół której kręci się cała historia.

Śledzimy więc dwa główne wątki, które się ze sobą przeplatają, tworząc spójną całość. Mimo to motyw terapeutycznej podróży nie jest aż tak wyrazisty, jak mógłby być. Eisenberg wręcz czasami dystansuje widza od tego, co bohaterowie naprawdę mogliby przeżywać, ale też nie boi się dokręcić śruby, jak podczas wizyty w obozie koncentracyjnym w Majdanku, choć bez emocjonalnych szantaży. Nie brakuje tu miejsca na własne interpretacje zachowań obu bohaterów i tego, jak oni to przeżywają zarówno wspólnie, jak i jako jednostki. Dla jednych może to stanowić wadę, jako że Prawdziwy ból ma trochę za mało fabularnego „mięsa”, ale to też autorefleksyjna opowieść, w której nie brakuje autobiograficznych wątków, jak i skierowana jest do określonej grupy odbiorców.

Polska jak malowana

Nie jest to więc film o Holokauście i tragedii Żydów, ale opowieść skupiona na dwóch pogubionych osobach, które muszą zmierzyć się z trudną przeszłością. Dla jednego z nich to sprawa niemal personalna, przez którą podchodzi zbyt emocjonalnie, aby móc poukładać sobie życie. Drugi z kolei znalazł receptę na swoje dolegliwości, posiadając stabilną pracę i rodzinę. Różni ich tak wiele, ale łączą polskie korzenie i kochająca babcia, która była dla nich wszystkich. Jeżeli więc szukać w Prawdziwym bólu jakiejś uniwersalności, to w refleksji nad tym, czy można przejść do porządku dziennego po takiej tragedii, jaka wydarzyła się podczas II wojny światowej. Czy jednak lepiej o niej zapomnieć i starać się budować lepszy świat, czy nie dopuścić do tego, aby o czymś takim zapomniano i walczyć, aby nigdy więcej się nie powtórzyło, ale kosztem swojego własnego zdrowia psychicznego.