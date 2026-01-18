Rozdano europejskie Oscary - to najlepszy film 2025 roku. Polka wyróżniona

Ceremonia Europejskich Nagród Filmowych 2026, która odbyła się w tym roku w Berlinie, przyniosła kilka mocnych akcentów. Ceremonię w tym roku zdominował jeden tytuł. Wartość sentymentalna, wyróżniona także w Złotych Globach za aktorstwo, okazała się bezkonkurencyjna, zdobywając aż sześć statuetek, w tym za najlepszy film europejski. Doceniono także reżyserię, scenariusz oraz aktorskie kreacje.

Wartość sentymentalna wygrywa w Berlinie

Szczególnym powodem do dumy dla polskiej publiczności okazała się nagroda za muzykę, którą odebrała Hania Rani. Europejska Akademia Filmowa zgodnie uznała, że jej kompozycje do filmu wniosły niepowtarzalny klimat i znacząco przyczyniły się do sukcesu obrazu.