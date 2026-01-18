Zaloguj się lub Zarejestruj

Rozdano europejskie Oscary - to najlepszy film 2025 roku. Polka wyróżniona

Jakub Piwoński
2026/01/18 15:30
Znamy wyniki Europejskich Nagród Filmowych 2026.

Ceremonia Europejskich Nagród Filmowych 2026, która odbyła się w tym roku w Berlinie, przyniosła kilka mocnych akcentów. Ceremonię w tym roku zdominował jeden tytuł. Wartość sentymentalna, wyróżniona także w Złotych Globach za aktorstwo, okazała się bezkonkurencyjna, zdobywając aż sześć statuetek, w tym za najlepszy film europejski. Doceniono także reżyserię, scenariusz oraz aktorskie kreacje.

Wartość sentymentalna
Wartość sentymentalna

Wartość sentymentalna wygrywa w Berlinie

Szczególnym powodem do dumy dla polskiej publiczności okazała się nagroda za muzykę, którą odebrała Hania Rani. Europejska Akademia Filmowa zgodnie uznała, że jej kompozycje do filmu wniosły niepowtarzalny klimat i znacząco przyczyniły się do sukcesu obrazu.

GramTV przedstawia:

Poza głównym triumfatorem statuetki trafiły także do innych głośnych europejskich filmów. Wśród nagrodzonych znalazły się m.in. dokument Fiume o morte!, animowane Arco, a także głośny Sirât, które zebrało kilka technicznych wyróżnień. Doceniono również krótsze formy – nagrodę za najlepszy film krótkometrażowy otrzymało City of Poets, a wyróżnienie dla młodej widowni trafiło do La vita da grandi.

Zwycięski film to dramat o rodzinnych więziach wystawionych na próbę. Wartość sentymentalna tą wygraną potwierdziła swój wysoki status. Już wkrótce dowiemy się, że film otrzyma jakieś nominacje do Oscara. Film zadebiutuje w polskich kinach 27 lutego.

Źródło:https://www.theguardian.com/film/2026/jan/17/sentimental-value-sweeps-up-at-european-film-awards

Jakub Piwoński

