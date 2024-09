Rozdajemy kody do zamkniętych testów SYNDUALITY: Echo of Ada!

Mechy i anime? Sprawdź o co chodzi w trakcie zamkniętych testów sieciowych SYNDUALITY: Echo of Ada!

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami dzisiaj startuje beta SYNDUALITY: Echo of Ada. Z tej okazji rozdajemy kody do tej wersji testowe gry na PC poprzez Steam. Testy gry już się rozpoczęły i będą trwały do 16 września do godziny 9:00. Macie więc sporo czasu na weekendową zabawę z mechami!

SYNDUALITY: Echo of Ada - informacje o grze

SYNDUALITY: Echo of Ada to trzecioosobowa strzelanka science-fiction. Akcja ma miejsce w 2222 roku, kilka lat po niemal całkowitym zniszczeniu ludzkiej cywilizacji przez toksyczny deszcz znany jako Łzy Nowego Księżyca. Skutkiem ubocznym tego wydarzenia jest pojawienie się zmutowanych bestii, z którymi muszą poradzić sobie ocaleni.