Roots of Pacha – pikselowy symulator życia, który przyciąga tysiące graczy

Roots of Pacha to propozycja od niezależnego studia Soda Den. Gra zadebiutowała na rynku 25 kwietnia i od razu zyskała sympatię graczy. Wszystko za sprawą niecodziennego settingu, gdyż produkcja zabiera nas w podróż do epoki kamienia.

Roots of Pacha alternatywą dla Stardew Valley

Na wstępie warto zaznaczyć, że Roots of Pacha jest dostępne wyłącznie na PC. Gra spotkała się z niezwykle ciepłym przyjęciem. Na Steam zdobyła już ponad 500 recenzji, a miażdżąca większość z nich, bo aż 91%, to pozytywne opinie. Wielu graczy wskazuje Roots of Pacha jako godną alternatywą dla słynnego Stardew Valley, gdyż produkcje są niezwykle podobne pod względem schematu rozgrywki.