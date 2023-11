Robots at Midnight – nowe RPG akcji rozgrywające się w świecie pełnym robotów

Twórcą chcą, by gracz w trakcie przygody poszukał odpowiedzi na pytanie „co to znaczy być człowiekiem?”

Robots at Midnight to propozycja od twórców z niezależnego studia Finish Line Games. Deweloperzy właśnie zapowiedzieli swoją produkcję, oddając w ręce graczy pierwszy trailer. Zachęcamy do zapoznania się z poniższym wideo, szczególnie jeśli lubcie gry RPG.

Robots at Midnight może imponować stylem graficznym, który przywodzi na myśl popularne animacje

Fabuła Robots at Midnight wrzuci graczy do świata Yob, który eksplorować będą jako Zoe. Zadziorna bohaterka poszukuje odpowiedzi na temat swej przeszłości, walcząc o przetrwanie w pełnym niebezpieczeńśtw świecie. Twórcy określają swoją grę jako RPG akcji, a podczas zabawy pierwsze skrzypce odgrywać będą dynamiczne walki z ogromnymi robotami.