Twórca kultowego Hannibala, chce stworzyć Milczenie owiec z Madsem Mikkelsenem i Zendayą

Bryan Fuller, twórca Hannibala, od dawna fascynuje się światem wykreowanym przez Thomasa Harrisa – a teraz próbuje stworzyć piekielnie ambitny projekt. W niedawnej rozmowie z ScreenRant na TIFF, gdzie jego nowy horror Dust Bunny z Madsem Mikkelsenem w roli głównej zebrał przyzwoite recenzje, Fuller ujawnił swój największy projekt, który go pasjonuje: limitowaną serię adaptacji Milczenia owiec. Byłby to powrót twórcy do świata Hannibala Lectera.
To co sprawia, że ten projekt brzmi jednak niezwykle atrakcyjnie, wiąże się jednak z jego potencjalną obsadą. Fuller zasugerował, że chciałby wersję, w której Mikkelsen powraca jako Hannibal, a Zendaya wciela się w Clarice Starling.
Moim wymarzonym projektem jest stworzenie limitowanej serii „Milczenia owiec” z Madsem i Zendayą jako Clarice Starling. Gdybym mógł cokolwiek umieścić w uniwersum, umieściłbym to w uniwersum.
Clarice to jedna z najbardziej pamiętnych bohaterek współczesnego kina. Pierwszy raz pojawiła się na ekranie w oscarowym Milczeniu owiec Jonathana Demme’a (1991), gdzie wykreowała ją Jodie Foster. Później rolę przejęły Julianne Moore w filmie Hannibal (2001) Ridleya Scotta oraz Rebecca Breeds w krótkotrwałym serialu Clarice.
Świat Hannibala Lectera wielokrotnie trafiał na ekran. W 1986 roku Michael Mann zekranizował Czerwonego smoka, a w 2002 roku historia powróciła w nowej wersji w filmie Brett Ratnera. Po drodze widzowie dostali jeszcze Hannibala Ridleya Scotta oraz prequel Hannibal po drugiej stronie lustra (2007), który nie spełnił oczekiwań fanów.
Prawdziwe odrodzenie marki nastąpiło jednak dzięki Fullerowi. Jego serial Hannibal (2013–2015) z Mikkelsenem i Hugh Dancy’m zdobył status kultowego, redefiniując postać Lectera i dodając jej psychologicznej głębi oraz wysmakowanej estetyki. Czy Fuller dostanie szansę na realizację swojego wymarzonego projektu i po latach na nowo połączy Hannibala i Clarice? Na razie to tylko wizja, ale już sama zapowiedź rozbudziła wyobraźnię fanów.
