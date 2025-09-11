Twórca kultowego Hannibala, chce stworzyć Milczenie owiec z Madsem Mikkelsenem i Zendayą

Bryan Fuller, twórca Hannibala, od dawna fascynuje się światem wykreowanym przez Thomasa Harrisa – a teraz próbuje stworzyć piekielnie ambitny projekt. W niedawnej rozmowie z ScreenRant na TIFF, gdzie jego nowy horror Dust Bunny z Madsem Mikkelsenem w roli głównej zebrał przyzwoite recenzje, Fuller ujawnił swój największy projekt, który go pasjonuje: limitowaną serię adaptacji Milczenia owiec. Byłby to powrót twórcy do świata Hannibala Lectera.

Twórca Hannibala chciałby zaadaptować Milczenie owiec

To co sprawia, że ten projekt brzmi jednak niezwykle atrakcyjnie, wiąże się jednak z jego potencjalną obsadą. Fuller zasugerował, że chciałby wersję, w której Mikkelsen powraca jako Hannibal, a Zendaya wciela się w Clarice Starling.