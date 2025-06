Ridley Scott żegna się z serią Obcy. Ale ma coś jeszcze do powiedzenia w tej serii science fiction

Po latach, kiedy franczyza straciła na znaczeniu, Scott postanowił ją wskrzesić:

Potem to wszystko umarło. Kilka lat później powiedziałem: „Wskrzeszę to”, i stworzyłem Prometeusza od zera – czysta kartka. Usiadłem z Damonem Lindelofem i wspólnie to wymyśliliśmy. Reakcje były pozytywne, widzowie naprawdę chcieli więcej. Ale później znowu nikt się nie interesował franczyzą, więc znów się za to zabrałem i nakręciłem Obcy: Przymierze i to też zadziałało. A teraz? Myślę, że zrobiłem wystarczająco i mam tylko nadzieję, że to wszystko pójdzie dalej.