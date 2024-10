Ridley Scott i Gladiator 2: "to najlepszy film jaki kiedykolwiek zrobiłem". Film zbiera pozytywne recenzje

To co było niemożliwe, powoli staje się faktem. Najpierw pierwsze przecieki wskazywały pozytywny odbiór Gladiatora 2. Teraz potwierdzają to pierwsze oficjalne pokazy. Według krytyków film ma szansę “zawojować” w sezonie nagród. Sam reżyser także jest bardzo zadowolony ze swojego dzieła.

Gladiator 2 najlepszym filmem Ridleya Scotta?

Ridley Scott zaprezentował Gladiatora 2 podczas pierwszego pokazu w Paramount Studios w Los Angeles. Krytycy i branża mieli okazję zobaczyć produkcję przed premierą. Pierwsze reakcje wskazują na to, że film może odnieść sukces, także artystyczny. Wskazuje się, że produkcja może mieć duże szanse w sezonie nagród, w tym także w nominacjach do Oscara (chwalona jest reżyseria i role drugoplanowe).

W ekskluzywnej rozmowie z magazynem Empire Scott stwierdził z nieskrywaną pewnością siebie, że: „to najlepszy [film], jaki kiedykolwiek zrobiłem”, co jeszcze bardziej podsyca napięcie przed premierą.

