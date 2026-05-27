Rick i Morty, ale w klimacie Z Archiwum X. President Curtis już latem

Już w ubiegłym roku ogłoszono, że serial Rick i Morty doczeka się spin-offu. Teraz wiemy już nieco więcej.
Panie i Panowie – przed Wami President Curtis. Czyli produkcja, której bohaterem będzie (fanfary) Prezydent Curtis.
Dokładnie tak – słynny prezydent Stanów Zjednoczonych doczekał się swojego własnego show. Po raz pierwszy mieliśmy okazję usłyszeć o tym podczas ubiegłorocznego San Diego Comic-Con. Teraz m.in. otrzymaliśmy trailer oraz opis fabuły. A ta ma opowiadać o losach nie tylko samego Curtisa, w którego ponownie wcieli się Keith David, ale i jego administracji. A będą to losy burzliwe, bo tyczyć się będą nie tylko dyplomacji na szczeblu międzynarodowym i międzywymiarowym, ale również śledztw paranormalnych i zjawisk nadprzyrodzonych. Jeden ze współtwórców, Dan Harmon, podsumował, że klimat serialu będzie utrzymany w stylu Z Archiwum X.
To serial, który zielone światło otrzymałby nawet wtedy, gdyby nie miał absolutnie nic wspólnego z Rickiem i Mortym. Prezydent Andre Curtis to po prostu niesamowicie dobra postać. Reszta świata, którą zespół deweloperski zdołał tu rozbudować, jest niezwykle zabawna i całkowicie broni się jako samodzielna produkcja. Nie możemy się doczekać, aż to zobaczycie – zapewnił Michael Ouweleen, prezes Adult Swim.
Gra i wcielanie się w prezydenta Curtisa zawsze sprawiały mi ogromną frajdę. Możliwość głębszego zbadania jego świata w tym nowym serialu to spełnienie marzeń. Nie mogę się doczekać, aż fani zobaczą, jaki chaos potrafi wywołać, kiedy w pobliżu nie ma Ricka, który mógłby ukraść całe show – stwierdził z kolei Keith David.
President Curtis zadebiutuje na antenie Adult Swim już w lipcu 2026 roku. Niemniej jeszcze w czerwcu na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Animowanych w Annecy animacja zaliczy swoją prapermierę. Poza Davidem w produkcji wystąpią także Stephanie Beatriz oraz Jim Rash. Wraz ze wspomnianym Harmonem show współtworzyć będzie również James Siciliano.
