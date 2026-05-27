Rick i Morty, ale w klimacie Z Archiwum X. President Curtis już latem

Już w ubiegłym roku ogłoszono, że serial Rick i Morty doczeka się spin-offu. Teraz wiemy już nieco więcej.

Panie i Panowie – przed Wami President Curtis. Czyli produkcja, której bohaterem będzie (fanfary) Prezydent Curtis.

President Curtis. czyli spin-off Ricka i Morty’ego

Dokładnie tak – słynny prezydent Stanów Zjednoczonych doczekał się swojego własnego show. Po raz pierwszy mieliśmy okazję usłyszeć o tym podczas ubiegłorocznego San Diego Comic-Con. Teraz m.in. otrzymaliśmy trailer oraz opis fabuły. A ta ma opowiadać o losach nie tylko samego Curtisa, w którego ponownie wcieli się Keith David, ale i jego administracji. A będą to losy burzliwe, bo tyczyć się będą nie tylko dyplomacji na szczeblu międzynarodowym i międzywymiarowym, ale również śledztw paranormalnych i zjawisk nadprzyrodzonych. Jeden ze współtwórców, Dan Harmon, podsumował, że klimat serialu będzie utrzymany w stylu Z Archiwum X.