Zaloguj się lub Zarejestruj

Rick i Morty, ale w klimacie Z Archiwum X. President Curtis już latem

Maciej Petryszyn
2026/05/27 19:30
0
0

Już w ubiegłym roku ogłoszono, że serial Rick i Morty doczeka się spin-offu. Teraz wiemy już nieco więcej.

Panie i Panowie – przed Wami President Curtis. Czyli produkcja, której bohaterem będzie (fanfary) Prezydent Curtis.

President Curtis
President Curtis

President Curtis. czyli spin-off Ricka i Morty’ego

Dokładnie tak – słynny prezydent Stanów Zjednoczonych doczekał się swojego własnego show. Po raz pierwszy mieliśmy okazję usłyszeć o tym podczas ubiegłorocznego San Diego Comic-Con. Teraz m.in. otrzymaliśmy trailer oraz opis fabuły. A ta ma opowiadać o losach nie tylko samego Curtisa, w którego ponownie wcieli się Keith David, ale i jego administracji. A będą to losy burzliwe, bo tyczyć się będą nie tylko dyplomacji na szczeblu międzynarodowym i międzywymiarowym, ale również śledztw paranormalnych i zjawisk nadprzyrodzonych. Jeden ze współtwórców, Dan Harmon, podsumował, że klimat serialu będzie utrzymany w stylu Z Archiwum X.

To serial, który zielone światło otrzymałby nawet wtedy, gdyby nie miał absolutnie nic wspólnego z Rickiem i Mortym. Prezydent Andre Curtis to po prostu niesamowicie dobra postać. Reszta świata, którą zespół deweloperski zdołał tu rozbudować, jest niezwykle zabawna i całkowicie broni się jako samodzielna produkcja. Nie możemy się doczekać, aż to zobaczycie – zapewnił Michael Ouweleen, prezes Adult Swim.

Gra i wcielanie się w prezydenta Curtisa zawsze sprawiały mi ogromną frajdę. Możliwość głębszego zbadania jego świata w tym nowym serialu to spełnienie marzeń. Nie mogę się doczekać, aż fani zobaczą, jaki chaos potrafi wywołać, kiedy w pobliżu nie ma Ricka, który mógłby ukraść całe show – stwierdził z kolei Keith David.

GramTV przedstawia:

President Curtis zadebiutuje na antenie Adult Swim już w lipcu 2026 roku. Niemniej jeszcze w czerwcu na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Animowanych w Annecy animacja zaliczy swoją prapermierę. Poza Davidem w produkcji wystąpią także Stephanie Beatriz oraz Jim Rash. Wraz ze wspomnianym Harmonem show współtworzyć będzie również James Siciliano.

Źródło:https://www.nme.com/news/tv/rick-and-morty-spin-off-series-about-president-curtis-coming-this-summer-3947463

Tagi:

Popkultura
spin-off
Adult Swim
Rick & Morty
rick i morty
Dan Harmon
Rick and Morty
Stephanie Beatriz
James Siciliano
President Curtis
Jim Rash
Keith David
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112