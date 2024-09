Kto by się spodziewał? To on nakręci nowy Resident Evil

Zach Cregger, reżyser głośnego horroru Barbarzyńcy z 2022 roku, zmierzy się z korporacją Umbrella. To on pokieruje nowym Resident Evil na potrzeby kina.

Co istotne, nowa odsłona Resident Evil ma był pełnym rebootem. Twórcy chcą włączyć twardy reset i zacząć od zera. Jest o co walczyć, ponieważ łącznie wszystkie filmowe adaptacje tej kultowej gry z gatunku survival horror zarobiły ponad miliard dolarów na całym świecie (to najbardziej dochodowa seria filmów na podstawie gry)​. Powstało siedem filmów, z czego jeden, ostatni, nie był powiązany z poprzednimi odsłonami. Powstał też serial, który jednak okazał się totalną porażką.