Reżyser Astro Bot był zaskoczony wsparciem ze strony innych zespołów Sony

Reżyser Days Gone w ostrych słowach skomentował występ Deacona St. Johna w Astro Bot. Wygląda jednak na to, że reszta deweloperów ma zupełnie inne podejście do swoich postaci. Reżyser najnowszej produkcji studia Team Asobi przyznał bowiem, że nie spodziewał się takiego wsparcia ze strony innych zespołów należących do rodziny PlayStation Studios.

Reżyser Astro Bot jest zadowolony ze współpracy z innymi zespołami PlayStation Studios

Nicolas Doucet w wywiadzie opublikowanym na oficjalnym blogu PlayStation opowiedział o zaletach bycia częścią PlayStation Studios. Jedną z największych – zdaniem dewelopera – jest dostęp do wielu marek, z których można czerpać. Doucet podkreśla, że Astro Bot pokazuje historię PlayStation, dlatego też Team Asobi „ściśle współpracowało” ze wszystkimi zespołami Sony.