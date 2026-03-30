Rewolucja w Car Mechanic Simulator. Multiplayer nadchodzi, demo już dostępne

Maciej Petryszyn
2026/03/30 13:10
Po pięciu latach przerwy seria Car Mechanic Simulator powraca. Co więcej, powraca zapowiadając jednocześnie rewolucję.

Premiera Car Mechanic Simulator 2026 już w tym roku. Aczkolwiek demo możecie sprawdzić już teraz.

Nadchodzi Car Mechanic Simulator 2026, a wraz z nim tryb multiplayer

Tym razem duet Red Dot Games i PlayWay idzie krok do przodu. Po raz pierwszy w historii cyklu pojawi się bowiem trym multiplayer nastawiony na kooperację. W efekcie będziecie mogli odpucować kolejne fury już nie samodzielnie, a przy wsparciu kolegi lub koleżanki, wraz z którym będziecie prowadzić cały warsztat. Z jednej strony to ogromna zmiana, ale z drugiej też tylko jedna z wielu zapowiadanych nowości. Sama rozgrywka ma być wszak w pełni konfigurowalna. Ustawimy dzięki temu zarówno porę dnia, dostawy, jak i poziom trudności czekających na nas zleceń. Wszystko po to, by zabawa była jak najprzyjemniejsza.

Właśnie, kolejna nowalijka to cykl dnia i nocy z jednoczesną możliwością pomijania czasu. Zmianie uległy system rozwoju umiejętności, do którego doszedł również tryb personalizacji garażu. Garażu, po którym, dodajmy, możemy swobodnie jeździć. Zresztą nic nie stoi na przeszkodzie, by opuścić naszą kanciapę i pojeździć po okolicznej dzielnicy. Ba, nie musimy nawet jeździć bez celu, bo pojawi się wiele aktywności pobocznych. Jakie? Ano 3 lokalizacje wyścigowe, do tego złomowisko z nowymi pojazdami, parking wielopoziomowy, salon samochodowy, stacja benzynowa z myjnią czy opuszczone stodoły, w których znajdziemy losowo generowaną zawartość.

Red Dot Games obiecuje przy tym wszystkim zawrotną liczbę elementów. Ponad 150 samochodów, które możemy skonfigurować na ponad 500 różnych sposobów. W tym pomoże nam ponad 8 tysięcy części. To oczywiście nie wszystko, bo rzeczy jest więcej, a sami twórcy zapewniają, że nie ogłosili wszystkiego – zamiast tego zachęcają, by odkryć nowości samemu. I można to już zrobić dzięki wersji demo Car Mechanic Simulator 2026, którą znajdziecie pod tym adresem. Data premiery pełnej wersji symulatora mechanika samochodowego pozostaje na ten moment nieznana – wiemy jedynie, iż powinniśmy spodziewać się gry jeszcze w tym roku.

Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

