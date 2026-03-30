Rewolucja w Car Mechanic Simulator. Multiplayer nadchodzi, demo już dostępne

Premiera Car Mechanic Simulator 2026 już w tym roku. Aczkolwiek demo możecie sprawdzić już teraz.

Nadchodzi Car Mechanic Simulator 2026, a wraz z nim tryb multiplayer

Tym razem duet Red Dot Games i PlayWay idzie krok do przodu. Po raz pierwszy w historii cyklu pojawi się bowiem trym multiplayer nastawiony na kooperację. W efekcie będziecie mogli odpucować kolejne fury już nie samodzielnie, a przy wsparciu kolegi lub koleżanki, wraz z którym będziecie prowadzić cały warsztat. Z jednej strony to ogromna zmiana, ale z drugiej też tylko jedna z wielu zapowiadanych nowości. Sama rozgrywka ma być wszak w pełni konfigurowalna. Ustawimy dzięki temu zarówno porę dnia, dostawy, jak i poziom trudności czekających na nas zleceń. Wszystko po to, by zabawa była jak najprzyjemniejsza.